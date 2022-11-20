Морпехи ВСУ вернулись на Украину, сбежав из российского плена

Украинские морпехи-разведчики на днях вернулись на территорию, подконтрольную Украине не по обмену, а сбежав из российского плена. Об этом сообщил депутат Рады Игорь Копытин в соцсети.

По словам политика, морпехи вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в плен к российским военным во время боевых действий. Они удерживались на неподконтрольной киевскому режиму территории.

В командовании военно-морских сил (ВМС) и морской пехоты решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить бойцов из плена. В итоге удалось организовать побег разведчиков, а потом переправить их на подконтрольную Украине территорию, отметил он.

Нардеп добавил, что в операции по освобождению морпехов принимал участие защитник "Азовстали" Артём Дыбленко, недавно также вернувшийся из плена.