Попавшие в Интернет вопиющие факты расстрелов украинцами безоружных солдат ВС РФ — порождение безнаказанности. Именно её чувствуют уже публиковавшие подобные казни нацисты.
Они уверены, что им опять всё сойдёт с рук.
Об этом сообщил участник боевых действий в Чеченской республике Максим Шевцов.
"Когда были первые публичные случаи казни наших военнослужащих, их надо было сразу ставить во все топы новостных каналов, дать указание нашим подразделениям воинским, в том числе и компетентным органам, выкрадывать их, устанавливать их местоположение и уничтожать. В том числе и тех самых "азовцев"*, которые замешаны в военных преступлениях. То есть, по законам военного времени уничтожать, как бешенных собак", — в эфире канала "Спец" сказал эксперт.
Но боевиков "Азова"* просто обменяли. И эта безнаказанность порождает дальнейшую безнаказанность, подчеркнул Шевцов.
По его словам, это всё проявление слабоволия и неорганичности.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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