Вычислен наёмник из США, участвовавший в расстреле российских пленных в Макеевке

Установлен наёмник из США, который участвовал в расстреле российских пленных в Макеевке.

Экс-солдат пехоты ВС США Крис Наганума — очередное имя в списке карателей из украинской армии, причастных к вопиющему расстрелу российских солдат.

По сообщению Telegram-канала телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на американские СМИ, Крис Наганума прибыл в зону боевых действий чуть более недели назад.

Якобы американец приехал туда, чтобы навестить команду наёмников из США и на данный момент находится на Украине под видом "боевого журналиста".

Данный пехотинец и сейчас фотографирует и тренируется с этой командой американских наёмников (FOG — Task Force 31).