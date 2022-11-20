Установлен наёмник из США, который участвовал в расстреле российских пленных в Макеевке.
Экс-солдат пехоты ВС США Крис Наганума — очередное имя в списке карателей из украинской армии, причастных к вопиющему расстрелу российских солдат.
По сообщению Telegram-канала телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на американские СМИ, Крис Наганума прибыл в зону боевых действий чуть более недели назад.
Якобы американец приехал туда, чтобы навестить команду наёмников из США и на данный момент находится на Украине под видом "боевого журналиста".
Данный пехотинец и сейчас фотографирует и тренируется с этой командой американских наёмников (FOG — Task Force 31).
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