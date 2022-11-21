Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС РФ могут захватить Варшавскую трассу

Украинская армия не смогла помешать российским войскам выйти из Херсона на левый берег Днепра. Теперь ВС РФ начали наступательные действия по другим направлениям. Об этом заявил экс-замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос.

По его мнению, часть российских войск уже переброшена в Донбасс и на Запорожское направление. Также группировка ВС РФ будет размещена около Белоруссии, считает Кривонос.

"Вот три направления, которые для нас наиболее опасны. У нас достаточно большая головная боль — белорусская граница. Мы понимаем, что примерно через месяц там также активизируются действия российских войск", — указал он.

Кривонос не исключает, что ВС РФ могут перейти в наступление с территории Сумской и Черниговской областей, а также начать манёвры на территории Волыни. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ нельзя расслабляться, поскольку впереди ожидаются тяжёлые боевые действия.

"Они могут повредить или даже захватить Варшавскую трассу, чтобы уменьшить наши логистические возможности. В случае её захвата они смогут перебрасывать свои войска на дальние расстояния достаточно быстро, что позволит им быть более маневрёнными", — предупредил Кривонос.