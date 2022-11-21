В Артёмовск прибыли американские наёмники из-за больших потерь ВСУ

Активные действия российской армии усилили огневой контроль над укрепрайонами украинской группировки западнее населённого пункта Клещеевка, который находится в 10 километрах от Артёмовска.

ВСУ понесли большие потери в регионе, в результате чего отмечается деморализация личного состава. Об этом заявили в Telegram-канале "Военная хроника". По данным военкоров, на этом фоне было принято решение отправить американских наёмников под Артёмовск.

"Ими лично руководит полковник Морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн", — сообщается в материале.

В подчинение группировки США могут быть переданы оставшиеся в живых бойцы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. За последние несколько месяцев формирование понесло большие потери и находится на грани распада, подчеркнули военкоры.