Активные действия российской армии усилили огневой контроль над укрепрайонами украинской группировки западнее населённого пункта Клещеевка, который находится в 10 километрах от Артёмовска.
ВСУ понесли большие потери в регионе, в результате чего отмечается деморализация личного состава. Об этом заявили в Telegram-канале "Военная хроника". По данным военкоров, на этом фоне было принято решение отправить американских наёмников под Артёмовск.
"Ими лично руководит полковник Морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн", — сообщается в материале.
В подчинение группировки США могут быть переданы оставшиеся в живых бойцы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. За последние несколько месяцев формирование понесло большие потери и находится на грани распада, подчеркнули военкоры.
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