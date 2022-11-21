Бойцы группировки "Отважные" вынудили украинских боевиков бросить свои позиции и отступить, оставив в качестве трофеев боеприпасы и вооружение.
По информации российских военкоров, бронегруппы националистов предприняли попытку контрнаступления на Сватово-Кременном оборонительном рубеже. Чтобы осложнить работу российской армии, солдаты ВСУ стараются сразу закрепиться на занятых позициях у захваченных населенных пунктов.
"После работы минометов группировки "О" украинские боевики просто оставили свои позиции и отошли, бросив боеприпасы и снаряжение", — сообщают репортёры.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР рассказал, что украинскую армию на передовой пополнили спецподразделения, которым дали право расстреливать солдат за нежелание идти в бой.
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