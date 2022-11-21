Миномёты "Отважных" заставили украинских боевиков бежать, бросив оружие

Бойцы группировки "Отважные" вынудили украинских боевиков бросить свои позиции и отступить, оставив в качестве трофеев боеприпасы и вооружение.

По информации российских военкоров, бронегруппы националистов предприняли попытку контрнаступления на Сватово-Кременном оборонительном рубеже. Чтобы осложнить работу российской армии, солдаты ВСУ стараются сразу закрепиться на занятых позициях у захваченных населенных пунктов.

"После работы минометов группировки "О" украинские боевики просто оставили свои позиции и отошли, бросив боеприпасы и снаряжение", — сообщают репортёры.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР рассказал, что украинскую армию на передовой пополнили спецподразделения, которым дали право расстреливать солдат за нежелание идти в бой.