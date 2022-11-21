Рогов: Киев ограничил выезд жителей из Запорожья для прикрытия объектов ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не разрешают мирному населению покидать город Запорожье, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что националисты используют граждан как живой щит, позволяющий прикрывать склады, пункты дислокации и военные объекты украинской армии.

"Поэтому дана команда не давать людям возможности уехать под всеми предлогами", — уточнил Рогов.

По его словам, Киев создаёт препятствия для выезда многодетных семей, инвалидов и студентов. Как пояснил чиновник, эти категории населения имеют законное право на то, чтобы безопасно покинуть город.

Он также добавил, что мирные жители могут уехать из Запорожья, лишь дав взятку украинским военным. Её размер составляет от 2,5 до 8 тысяч долларов с одного человека, указал представитель администрации.

Ранее Рогов заявил, что боевики ВСУ проводят боевое слаживание для осуществления дальнейшей атаки на Бердянск или Мелитополь.