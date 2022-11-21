Британская MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на Украине

Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки MI6, опубликовало очередную сводку о ходе боевых действий на Украине. Согласно разведданным, самая уязвимая позиция российских войск находится на Сватовском направлении.

"Поскольку юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских войск", — отмечается в сводке.

Ранее штурмовые группы украинской армии на данном направлении столкнулись с огнём ТОС-1А "Солнцепёк". В результате боевики ВСУ были вынуждены обратиться в бегство.