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Британская MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на Украине

Силовые структуры

Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки MI6, опубликовало очередную сводку о ходе боевых действий на Украине. Согласно разведданным, самая уязвимая позиция российских войск находится на Сватовском направлении.

"Поскольку юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских войск", — отмечается в сводке.

Ранее штурмовые группы украинской армии на данном направлении столкнулись с огнём ТОС-1А "Солнцепёк". В результате боевики ВСУ были вынуждены обратиться в бегство.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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