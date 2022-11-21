Леонков: использование танков М-55S говорит о больших проблемах у ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что у Вооружённых сил Украины большие проблемы с вооружением, если они начали на фронте использовать устаревшие танки М-55S, которые Киеву поставила Любляна. Однако у Запада заканчивается вооружение для Украины.

"Передача модернизированных в Словении танков М-55S говорит о том, что советские образцы вооружения у европейских стран НАТО заканчиваются. Сейчас они под давлением США вынуждены буквально скрести по сусекам, чтобы дать технику, которую могут эксплуатировать украинские военные", — приводит его слова ДАН.

По словам эксперта, применение украинскими военными танков М-55S — это жест отчаяния.

Ранее сообщалось, что бойцы "Каскада" НМ ДНР уничтожили БТР из США International MaxxPro под Угледаром.