Бойцы "Каскада" НМ ДНР уничтожили БТР из США International MaxxPro под Угледаром

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российской армии.

В ходе боёв у Павловки ВСУ несут крупные потери в технике и живой силе. Бойцы спецподразделения ДНР "Каскад" уничтожили американский бронетранспортёр International MaxxPro на Угледарском направлении. Военкоры издания опубликовали видеоролик с места событий.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 103-го полка с позывным "Студент" ВС РФ заявил о проблемах мобилизованных. Он сообщил о нехватке обуви и формы для солдат.