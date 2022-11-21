Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе российской армии.
В ходе боёв у Павловки ВСУ несут крупные потери в технике и живой силе. Бойцы спецподразделения ДНР "Каскад" уничтожили американский бронетранспортёр International MaxxPro на Угледарском направлении. Военкоры издания опубликовали видеоролик с места событий.
Ранее сообщалось, что военнослужащий 103-го полка с позывным "Студент" ВС РФ заявил о проблемах мобилизованных. Он сообщил о нехватке обуви и формы для солдат.
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