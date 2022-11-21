Испания передала Украине почти 270 миллионов евро для поддержки армии

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что власти страны внесли в фонд военной поддержки Украины около 270 миллионов евро.

Вместе с этим политик подчеркнул, что Мадрид передал ВСУ значительное количество техники, зенитно-ракетные комплексы и машины. Чиновник анонсировал открытие тренировочного центра украинских военных в Толедо в ноябре.

"Испания выделила Киеву самый большой пакет помощи, который когда-либо направлялся одной страной, на сумму 38 миллионов евро", — сказал Санчес во время заседания парламентской ассамблеи военно-политического блока НАТО.

Ранее Мадрид поставил на Украину системы MIM-23 Hawk.