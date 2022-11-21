Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что власти страны внесли в фонд военной поддержки Украины около 270 миллионов евро.
Вместе с этим политик подчеркнул, что Мадрид передал ВСУ значительное количество техники, зенитно-ракетные комплексы и машины. Чиновник анонсировал открытие тренировочного центра украинских военных в Толедо в ноябре.
"Испания выделила Киеву самый большой пакет помощи, который когда-либо направлялся одной страной, на сумму 38 миллионов евро", — сказал Санчес во время заседания парламентской ассамблеи военно-политического блока НАТО.
Ранее Мадрид поставил на Украину системы MIM-23 Hawk.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.