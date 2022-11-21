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WarGonzo: на Украине в составе ВСУ создан батальон "Туран" при поддержке Турции

Силовые структуры

На Украине в составе ВСУ начнёт действовать батальон "Туран", созданный при финансовом участии Турции. Его командир Алмаз Кудайбек уулу заявил, что его бойцы собираются "уничтожать режим Путина и Кадырова внутри и снаружи", передаёт в Telegram-канале WarGonzo военкор Семён Пегов.

WarGonzo: на Украине в составе ВСУ создан батальон "Туран" при поддержке Турции

По данным источника, в состав батальона вошли около 350 человек, в том числе наёмники киргизского, казахского, уйгурского происхождения, а также азербайджанцы. Имеются сведения, что в состав батальона вошёл и Жасулан Дуйсембин, именующий себя "казахским Рэмбо".

Комбат "Турана" Алмаз Кудайбек уулу до начала специальной военной операции работал в РФ парикмахером и разнорабочим, а после 24 февраля уехал на Украину. Кыргызстан предлагал ему вернуться на родину, но тот предпочёл остаться в зоне боевых действий и поступил в тероборону.

На родине против него возбуждено уголовное дело по статье "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооружённых конфликтах или военных операциях на территории иностранного государства".

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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