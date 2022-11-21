Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты Народной милиции Донецкой Народной Республики проинформировали об очередном успехе российской армии.
Сообщается, что 11-й полк ДНР, получив координаты, выявил и уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют обнаруживать позиции противника, вести по ним огонь и корректировать удары.
Ранее Минобороны РФ уведомило, что войска ВС РФ ликвидировали диверсантов ВСУ у Днепровского.
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