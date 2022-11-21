Минобороны РФ сообщило, что войска ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ у Днепровского

Министерство обороны Российской Федерации представило "свежую" сводку новостей о ходе специальной военной операции на Украине. Ведомство проинформировало об успехах российской армии.

Сообщается, что в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.

Ранее сообщалось, что военные батальона "Каскад" НМ ДНР в ходе боёв у Павловки уничтожили американский бронетранспортёр International MaxxPro на Угледарском направлении. ВСУ также понесли крупные потери личного состава.