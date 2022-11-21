Министерство обороны Российской Федерации представило "свежую" сводку новостей о ходе специальной военной операции на Украине. Ведомство проинформировало об успехах российской армии.
Сообщается, что в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.
Ранее сообщалось, что военные батальона "Каскад" НМ ДНР в ходе боёв у Павловки уничтожили американский бронетранспортёр International MaxxPro на Угледарском направлении. ВСУ также понесли крупные потери личного состава.
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В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.