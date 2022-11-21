Войска ВС РФ зачищают позиции ВСУ возле села Водяное

Армия России продолжает специальную военную операцию. Портал "Военное обозрение" проинформировал о ходе боевых действий на вечер 21 ноября.

На Купянском направлении ВСУ сконцентрировали силы для атаки на Куземовку, однако российская разведка заметила противника и выбила его огнём до начала выдвижения. В районе Сватово — Кременная украинские войска пытаются прорвать линию обороны ВС РФ, но терпят неудачу.

На южном фланге Донбасса после утраты Павловки армия Украины пытается вернуть ближайшие населённые пункты, но теряет живую силу и технику.

Войска ВС РФ продвигаются западнее Донецка, зачищая позиции противника у трассы в районе Водяного.

Украинская армия пытается переправить диверсионно-разведывательные группы после отхода ВС РФ на левобережья Днепра. В Херсоне продолжаются взрывы из-за подрыва ВСУ на минах, а также ударов по скоплениям противника.