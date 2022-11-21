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Войска ВС РФ зачищают позиции ВСУ возле села Водяное

Силовые структуры

Армия России продолжает специальную военную операцию. Портал "Военное обозрение" проинформировал о ходе боевых действий на вечер 21 ноября.

Войска ВС РФ зачищают позиции ВСУ возле села Водяное

На Купянском направлении ВСУ сконцентрировали силы для атаки на Куземовку, однако российская разведка заметила противника и выбила его огнём до начала выдвижения. В районе Сватово — Кременная украинские войска пытаются прорвать линию обороны ВС РФ, но терпят неудачу.

На южном фланге Донбасса после утраты Павловки армия Украины пытается вернуть ближайшие населённые пункты, но теряет живую силу и технику.

Войска ВС РФ продвигаются западнее Донецка, зачищая позиции противника у трассы в районе Водяного.

Украинская армия пытается переправить диверсионно-разведывательные группы после отхода ВС РФ на левобережья Днепра. В Херсоне продолжаются взрывы из-за подрыва ВСУ на минах, а также ударов по скоплениям противника.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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