Армии России удалось продвинуться к центральным районам Марьинки

Российские Вооружённые силы смогли продвинуться к центральным районам Марьинки.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Националисты киевского режима отчаянно сопротивляются, однако продолжают нести серьёзные потери. Нехватка личного состава вынуждает боевиков ВСУ оттягиваться вглубь городской застройки и на подготовленные городские оборонные рубежи, отметил ведущий Первого канала.

На данный момент идут жёсткие бои среди многоэтажек и частных домов. Уже близок тот день, когда бандеровцы будут полностью выбиты из Марьинки.

Ранее сообщалось, что три дня продолжается активное боестолкновение у Марьинки и Новомихайловки, севернее Угледара. Армия РФ там выравнивает линию фронта.