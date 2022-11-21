Российские Вооружённые силы смогли продвинуться к центральным районам Марьинки.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Националисты киевского режима отчаянно сопротивляются, однако продолжают нести серьёзные потери. Нехватка личного состава вынуждает боевиков ВСУ оттягиваться вглубь городской застройки и на подготовленные городские оборонные рубежи, отметил ведущий Первого канала.
На данный момент идут жёсткие бои среди многоэтажек и частных домов. Уже близок тот день, когда бандеровцы будут полностью выбиты из Марьинки.
Ранее сообщалось, что три дня продолжается активное боестолкновение у Марьинки и Новомихайловки, севернее Угледара. Армия РФ там выравнивает линию фронта.
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