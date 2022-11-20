Российская армия продвигается вперёд в районе населённого пункта Марьинка.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Третий день продолжается активное боестолкновение у Марьинки и Новомихайловки, севернее Угледара. Российские войска там выравнивают линию фронта.
"Марьинка к исходу суток будет зачищена, Новомихайловка сейчас под частичным контролем ВС РФ", — пишет ведущий Первого канала.
Направление Угледар — Марьинка расширяется в рамках планов по освобождению Угледара и выхода на Курахово.
Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил оружие, необходимое Киеву для "победы".
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