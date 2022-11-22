Британский наёмник: у ВСУ серьёзные проблемы со снабжением

У вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются серьёзные проблемы со снабжением. Об этом рассказал британский наёмник, уроженец Бристоля, по имени Шариф изданию Bild*.

Газета пишет, что наёмник из Британии получил несколько месяцев назад тяжёлые ранения в боях в Херсонской области. Подразделение, в котором он служил, попало в засаду.

По его словам, у бойцов не оказалось на поле боя ни морфия, ни обезболивающих препаратов. Кроме того, не было вертолётов или какого-то спецподразделения, чтобы эвакуировать солдат. И Шарифа вынесли не руках сослуживцы.

Боевики были полностью там предоставлены сами себе, заключил наёмник.

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