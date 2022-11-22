The Telegraph: "Новые ракеты готовы превратить жизнь русских солдат в ад"

Уже сообщалось, что Лондон отправил ВСУ усовершенствованный вариант ракеты Brimstone, дальность действия которой в два раза больше, чем у предыдущей.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

"Brimstone готовы превратить жизнь российских солдат в ад. Королевские ВВС отправляют в Киев новейшую ракету с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое больше, чем у предыдущей модели", — сказано в британском издании.

По словам автора статьи, первая модификация ракет была поставлена Украине около года назад.

Это ракеты класса "воздух — земля", однако националисты киевского режима приноровились запускать их с пикапов и грузовых автомобилей.

The Telegraph сообщает, что количество переданных Киеву ракет Brimstone-2 не раскрывается.