Уже сообщалось, что Лондон отправил ВСУ усовершенствованный вариант ракеты Brimstone, дальность действия которой в два раза больше, чем у предыдущей.
Об этом сообщает газета The Telegraph.
"Brimstone готовы превратить жизнь российских солдат в ад. Королевские ВВС отправляют в Киев новейшую ракету с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое больше, чем у предыдущей модели", — сказано в британском издании.
По словам автора статьи, первая модификация ракет была поставлена Украине около года назад.
Это ракеты класса "воздух — земля", однако националисты киевского режима приноровились запускать их с пикапов и грузовых автомобилей.
The Telegraph сообщает, что количество переданных Киеву ракет Brimstone-2 не раскрывается.
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