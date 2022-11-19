Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вице-премьер Украины Верещук: началась эвакуация Херсона
ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Херсоне, военной целью мог стать склад ГСМ
Шукшина об обрушении дома на Сахалине: "Просто стыдно за страну!"
В Одессе протестующих против отключений света стала арестовывать СБУ
Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы
Премьер Британии в Киеве низко кланялся и многое обещал
Военкор Лисицын сообщил о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Кременной в ЛНР
Шольц обратился к Путину: "Ни одна страна не является соседским задним двором"
Марков назвал взрыв газопровода в Питере терактом: РФ выразит озабоченность?

Онуфриенко заявил, что фронт ВСУ будет под угрозой после взятия ВС РФ Угледара

Силовые структуры

Ближе к концу года можно будет говорить об освобождении ВС РФ крупных населённых пунктов в ДНР при увеличении численности войск и средств поражения. В первую очередь, речь о селе Первомайское в пригороде Донецка. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с изданием "Взгляд".

Онуфриенко заявил, что фронт ВСУ будет под угрозой после взятия ВС РФ Угледара

"Мы берём под контроль отдельные укрепрайоны, части населённых пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП "Майорское" и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперёд. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения", — считает эксперт.

Он отметил освобождение Павловки, которая была оставлена в июне, а сейчас вновь отбита. Без взятия Угледара противник имеет возможность корректировать огонь, поэтому особых продвижений ждать не стоит, считает эксперт. Также Онуфриенко напомнил, что дорога от Угледара на Марьинку не перерезана.

После взятия под контроль Новомихайловки и Угледара участок с объединением войск ВСУ будет под угрозой. После этого нашим войскам стоит идти дальше на Курахово.

"Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления", — подчеркнул эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки

Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.

Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
Силовые структуры
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
Мир. Новости мира
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Любовь Степушова "Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина Любовь Степушова Ольга Лебедева "Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 19 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
США и Канада. Новости и аналитика
Украина больше не "жертва агрессии". Вашингтон занялся Realpolitik
В Сети опубликованы видеокадры жестокой расправы военных ВСУ над пленными ВС РФ
Силовые структуры
В Сети опубликованы видеокадры жестокой расправы военных ВСУ над пленными ВС РФ
Последние материалы
Онуфриенко заявил, что фронт ВСУ будет под угрозой после взятия ВС РФ Угледара
"Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина
Вице-премьер Украины Верещук: началась эвакуация Херсона
ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Херсоне, военной целью мог стать склад ГСМ
Шукшина об обрушении дома на Сахалине: "Просто стыдно за страну!"
В Одессе протестующих против отключений света стала арестовывать СБУ
Синергетика – "палочка выручалочка" Человечества?
Страшная тайна ''Линзы'': история одного острова
Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы
Правда о Церкви, которой нет в инете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников