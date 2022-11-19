Онуфриенко заявил, что фронт ВСУ будет под угрозой после взятия ВС РФ Угледара

Ближе к концу года можно будет говорить об освобождении ВС РФ крупных населённых пунктов в ДНР при увеличении численности войск и средств поражения. В первую очередь, речь о селе Первомайское в пригороде Донецка. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с изданием "Взгляд".

"Мы берём под контроль отдельные укрепрайоны, части населённых пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП "Майорское" и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперёд. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения", — считает эксперт.

Он отметил освобождение Павловки, которая была оставлена в июне, а сейчас вновь отбита. Без взятия Угледара противник имеет возможность корректировать огонь, поэтому особых продвижений ждать не стоит, считает эксперт. Также Онуфриенко напомнил, что дорога от Угледара на Марьинку не перерезана.

После взятия под контроль Новомихайловки и Угледара участок с объединением войск ВСУ будет под угрозой. После этого нашим войскам стоит идти дальше на Курахово.

"Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления", — подчеркнул эксперт.