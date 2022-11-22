Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются уничтожить населённые пункты Алёшки и Голая Пристань в Херсонской области. Об этом заявил советник врио руководителя региона, представитель Общественной палаты России Александр Малькевич.
В интервью ТАСС он отметил, что Киев регулярно осуществляет интенсивные атаки на мирные города. По его словам, практически всё гражданское население покинуло Алёшки и Голую Пристань из-за постоянных обстрелов ВСУ. Как пояснил член ОП РФ, власти Херсонской области помогли им эвакуироваться.
"Бьют по Алёшкам, по Голой Пристани, методично пытаясь стирать с лица земли города", — указал Малькевич.
Кроме того, он отреагировал на удары украинских военных по Каховке и Новой Каховке. Советник врио главы Херсонской области подчеркнул: ВСУ во время обстрелов могут повредить важные объекты культуры, например, монумент "Легендарная тачанка".
Ранее Малькевич сообщил, что киевский режим планирует превратить Херсон в выжженную землю, организовав буферную зону на правом берегу области.
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