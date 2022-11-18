Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются возвести укреплённый район и организовать буферную зону на правом берегу Херсонской области. Об этом заявил внештатный советник врио руководителя региона, член Общественной палаты России Александр Малькевич.
В интервью ТАСС он допустил появление ракетных установок Украины в этой местности. Как пояснил Малькевич, с их помощью ВСУ планируют уничтожить всё, что примыкает к левому берегу.
"Они, судя по всему, хотят превратить Херсон и значительную часть правого берега в буферную зону, выжженную землю", — указал член ОП РФ.
По его словам, Киев воспринимает правый берег Херсонской области в качестве сплошной оборонительной линии. Он предположил, что ВСУ вряд ли оставят здесь что-либо живое.
Советник врио главы региона подчеркнул: военно-политическое командование Украины хочет действовать в этом районе по концепции Мариуполя. Националисты могут начать прикрываться гражданским населением, заключил Малькевич.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что высвободившиеся из-под Херсона силы украинской армии были замечены в Донбассе.
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