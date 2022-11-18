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Член ОП РФ Малькевич: Киев собирается превратить Херсон в выжженную землю

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются возвести укреплённый район и организовать буферную зону на правом берегу Херсонской области. Об этом заявил внештатный советник врио руководителя региона, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Член ОП РФ Малькевич: Киев собирается превратить Херсон в выжженную землю

В интервью ТАСС он допустил появление ракетных установок Украины в этой местности. Как пояснил Малькевич, с их помощью ВСУ планируют уничтожить всё, что примыкает к левому берегу.

"Они, судя по всему, хотят превратить Херсон и значительную часть правого берега в буферную зону, выжженную землю", — указал член ОП РФ.

По его словам, Киев воспринимает правый берег Херсонской области в качестве сплошной оборонительной линии. Он предположил, что ВСУ вряд ли оставят здесь что-либо живое.

Советник врио главы региона подчеркнул: военно-политическое командование Украины хочет действовать в этом районе по концепции Мариуполя. Националисты могут начать прикрываться гражданским населением, заключил Малькевич.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что высвободившиеся из-под Херсона силы украинской армии были замечены в Донбассе.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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