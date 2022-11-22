В центре Марьинки ВС РФ ведут интенсивные бои по взятию города под контроль

ВС РФ медленно, но устойчиво продвигаются по всей линии фронта в ДНР, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на военкоров. Главной целью наших войск является Артёмовск, значительная часть города уже находится под контролем союзных сил.

Ранее сообщалось, что наши войска подошли к центральным районам Марьинки. По уточнённым данным, в центре населённого пункта ВС РФ установили контроль над ключевыми объектами на проспекте Дружбы. Боевые действия продолжаются в районе школы № 2. Столкновения идут у администрации, Дома культуры и Храма Казанской Божьей Матери. Эти объекты пока не контролируются уверенно ни одной из сторон.

"Почти весь город превращен в руины, что затрудняет сплошной контроль уже занятой территории", — говорится в публикации.

ВСУ удерживают позиции в южной части города в районе госпиталя. Союзные войска держат под контролем школу-интернат № 3. В северо-западной части населённого пункта действует российская авиация, нанося ракетные удары по позициям ВСУ.

"Если наступление ВС РФ в ближайшее время остановить не удастся, то Марьинка будет потеряна", — цитирует источник сообщения украинских пабликов.