ВС РФ медленно, но устойчиво продвигаются по всей линии фронта в ДНР, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на военкоров. Главной целью наших войск является Артёмовск, значительная часть города уже находится под контролем союзных сил.
Ранее сообщалось, что наши войска подошли к центральным районам Марьинки. По уточнённым данным, в центре населённого пункта ВС РФ установили контроль над ключевыми объектами на проспекте Дружбы. Боевые действия продолжаются в районе школы № 2. Столкновения идут у администрации, Дома культуры и Храма Казанской Божьей Матери. Эти объекты пока не контролируются уверенно ни одной из сторон.
"Почти весь город превращен в руины, что затрудняет сплошной контроль уже занятой территории", — говорится в публикации.
ВСУ удерживают позиции в южной части города в районе госпиталя. Союзные войска держат под контролем школу-интернат № 3. В северо-западной части населённого пункта действует российская авиация, нанося ракетные удары по позициям ВСУ.
"Если наступление ВС РФ в ближайшее время остановить не удастся, то Марьинка будет потеряна", — цитирует источник сообщения украинских пабликов.
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