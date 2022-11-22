Замгубернатора Запорожья заявил о готовности добровольческого батальона к боям

В Запорожской области сформирован добровольческий батальон имени Павла Судоплатова. Его бойцы готовы к боевым задачам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора области по обороне с позывным "Терек".

На данный момент члены формирования проходят боевое слаживание. На основе батальона будут созданы несколько рот, включая стрелковую.

"Перед нами пока никаких задач не ставилось, но мы готовы. В нашем батальоне есть люди с большим боевым опытом. Они повоевали и знают, что это такое. В целом мы готовы выезжать и выполнять задачи любого характера", — сообщает "Терек".

В арсенале батальона имеются качественное вооружение, одежда, техника, грузовые и легковые машины, бронеавтомобили.

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