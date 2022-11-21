Ходаковский заявил, что России выгодно затягивание спецоперации на Украине

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский поделился мнением относительно хода специальной военной операции на Украине. Свои мысли он выложил в Telegram-канале.

Комбат отметил, что ВСУ сейчас заряжены на движение вперёд и достижении боевых успехов. Ходаковский считает, что затягивание военного конфликта выгоднее России, чем Украине. Поэтому Киев стремится урвать как можно больше, пока получается.

"Потом утрата интереса к ситуации со стороны Запада, потом кризис всего на Украине, потом наш реванш, который будет больше экономическим, чем военным. Как мы его примем?" — размышляет Ходаковский.

Ранее комбат заявил, что СВО на Украине надо понимать как необходимость.