Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский поделился мнением относительно хода специальной военной операции на Украине. Свои мысли он выложил в Telegram-канале.
Комбат отметил, что ВСУ сейчас заряжены на движение вперёд и достижении боевых успехов. Ходаковский считает, что затягивание военного конфликта выгоднее России, чем Украине. Поэтому Киев стремится урвать как можно больше, пока получается.
"Потом утрата интереса к ситуации со стороны Запада, потом кризис всего на Украине, потом наш реванш, который будет больше экономическим, чем военным. Как мы его примем?" — размышляет Ходаковский.
Ранее комбат заявил, что СВО на Украине надо понимать как необходимость.
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