СК проверит информацию о наёмниках из стран НАТО, воюющих за ВСУ

Информацию об участии в военных действиях на стороне Украины наёмников из стран НАТО проверит Следственный комитет России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Отмечается, что СК в рамках расследования уголовных дел проведёт проверку информации Народной милиции Луганской Народной Республики о том, что под видом частных военных компаний в Донбассе, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО.

На Украине ещё до начала специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане прибалтийских стран и Польши, подчеркнули в ведомстве.