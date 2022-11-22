Информацию об участии в военных действиях на стороне Украины наёмников из стран НАТО проверит Следственный комитет России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что СК в рамках расследования уголовных дел проведёт проверку информации Народной милиции Луганской Народной Республики о том, что под видом частных военных компаний в Донбассе, которых насчитывается порядка десяти, находятся регулярные силы стран НАТО.
На Украине ещё до начала специальной военной операции действовал "иностранный легион", в который вступали граждане прибалтийских стран и Польши, подчеркнули в ведомстве.
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