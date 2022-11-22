WP: Киев столкнулся со сложностями в Херсоне из-за симпатии жителей к России

После отвода войск России на левобережье Днепра у Киева возникли сложности в Херсоне. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

После ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Киева многие жители покинули город. Власти Украины задаются вопросом над восстановлением инфраструктуры без значительного количества горожан.

"Тысячи жителей города испытывали неоднозначное отношение к русским и даже симпатию", — рассказывают авторы материала.

Отмечается, что население оформляло российские паспорта, надеясь на льготы и пенсии, превышающие украинские в несколько раз. Многие ощущали некую связь с РФ.