Глава Белгородской области Гладков заявил о гибели женщины при обстреле Шебекино

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке украинской армии на город Шебекино. Как подчеркнул чиновник, в результате обстрела погибла местная жительница.

"Получила черепно-мозговую травму, когда отбросило взрывной волной", — заявил губернатор.

По его данным, врачи пытались спасти женщину, но она погибла в машине "скорой". Гладков выразил соболезнования близким людям жительницы.

Как отметил глава региона, ВСУ обстреляли госпиталь "Ветеранов войн". Известно, что там лечатся пенсионеры. По информации чиновника, никто из них не пострадал.

"Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон", — сообщил руководитель области.

Он добавил, что украинские военные повредили газопровод.

Ранее Гладков рассказал, как в регионе обеспечивают безопасность россиян и готовятся к разному развитию событий.

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