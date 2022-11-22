Глава МО Украины Резников заявил о скором "опустошении" ракетного арсенала ВС РФ

На фоне разрушения объектов инфраструктуры на Украине киевские власти пытаются успокоить население заявлением о скором "опустошении" ракетного арсенала России. Министр обороны Украины Алексей Резников выложил подсчёты. Они опубликованы в Telegram-канале "Политика страны".

По словам главы ведомства, на 18 ноября у российских войск числилось: 124 баллистические ракеты "Искандер" вместо 900 до начала СВО (48 выпустили в ходе спецоперации); 282 крылатые ракеты "Калибр" для морских носителей (вместо 500, плюс произведено 120); 282 ракеты Х-101 и Х-555 для стратегических бомбардировщиков (вместо 444 плюс 120) и 43 "Кинжала" (столько же было и до конфликта, выпущено 16, покрыв расход).

Резников надеется, что статистика вселит надежду населению страны, и с новыми ударами граждане будут думать об "опустошении" складов ВС РФ.