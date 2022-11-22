Неонацисты после доноса соседей проводят зачистку русских в Херсоне

Украинские националисты проводят зачистку русскоговорящего города Херсон.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он сообщает, что русофобы-соседи "сдают" "коллаборанта", после чего без какой-либо проверки информации бандеровец перелазит через забор, а затем под дулом автомата выводит мирное население из своего жилья.

"На заднем плане зеваки смотрят и мысленно делят "хату сусида", который уже никогда туда не вернется", — подчеркнул ведущий Первого канала.