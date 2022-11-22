Украинские националисты проводят зачистку русскоговорящего города Херсон.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он сообщает, что русофобы-соседи "сдают" "коллаборанта", после чего без какой-либо проверки информации бандеровец перелазит через забор, а затем под дулом автомата выводит мирное население из своего жилья.
"На заднем плане зеваки смотрят и мысленно делят "хату сусида", который уже никогда туда не вернется", — подчеркнул ведущий Первого канала.
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