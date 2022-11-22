В Купянск прибыли пять тентованных автомобилей ВСУ "Урал" с наклейкой "200"

В населённый пункт Купянск заметили прибытие пяти тентованных украинских военных грузовых автомобилей "УРАЛ" с наклейкой на лобовом стекле "200".

Об этом сообщает Telegram-канал подполковника Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

Данные грузовые машины прибыли в Купянск по автотрассе Н-26 с Сватовского направления, сообщает офицер НМ ЛНР.

"После дозаправки отправились по направлению населенного пункта Чугуев", — подытожил Марочко.

Ранее он сообщал, что регулярные силы альянса НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний.