"Росэнергоатом": на ЗАЭС после атак ВСУ повреждены ёмкости с дистиллятами

Вооружённые силы Украины (ВСУ), обстреливая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), повредили ёмкости с дистиллятами, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

В беседе с ТАСС он отметил, что эти ёмкости расположены между энергетическими блоками №4 и №5. По его словам, с их помощью функционирует система охлаждения ядерного реактора, происходит обмыв некоторых узлов и агрегатов.

"Это эксперты МАГАТЭ и назвали нерадиоактивной утечкой", — указал Карчаа.

Кроме того, он добавил, что ВСУ, повредив ёмкости с дистиллятами, частично разрушили систему охлаждения. Как пояснил представитель "Росэнергоатома", это ЧП в совокупности с другими факторами может оказать ущерб атомной электростанции.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия ликвидировала огневые средства украинских подразделений, с помощью которых осуществлялись атаки на Запорожскую АЭС.

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