ВС РФ ликвидировали огневые средства ВСУ, из которых вёлся обстрел ЗАЭС

Запорожская АЭС 21 ноября подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, которые выпустили по станции восемь крупнокалиберных снарядов.

В Минобороны РФ назвали возобновление обстрелов ЗАЭС провокацией Киева, которая может повлечь за собой техногенную катастрофу. В ведомстве уточнили, что стрельба по станции велась населённого пункта Марганец Днепропетровской области, находящегося под контролем ВСУ.

Однако российские подразделения открыли по стрелявшим ответный огонь, целью которого было подавление украинских огневых средств.

"Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме", — добавили в Минобороны РФ.