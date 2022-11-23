Ходаковский: в командной среде есть одна опасная фраза-паразит "меня не волнует"

Самая опасная фраза-паразит в командной среде: "Меня не волнует, как ты это будешь делать". Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Особенно страшно, когда это говорит военачальник при постановке задачи, подчеркнул он.

"В этой фразе особенно лезет в ухо и оседает в мозгу понимание, что начальника "не волнует", и при этом отчётливо становится понятно, что его не волнует не только способ исполнения, но и предполагаемый результат", — написал комбат в своём Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что слова являются демонстрацией самого образа мыслей, поэтому нельзя безрассудно относиться к высказываниям.

"Страшная, на самом деле, фраза, отражающая бездумие и безразличие", — заключил он.