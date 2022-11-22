Кива: "Смерть людей Украины для Зеленского теперь — жизнь!"

Для президента Украины Владимира Зеленского замораживание конфликта или переговоры с Москвой — это значит быть разорванным на куски собственным народом.

Об этом сообщает в Telegram-канале бывший нардеп Верховной рады Илья Кива.

"Когда замолчат пушки и прекратятся взрывы бомб — солдаты вылезут из окопов и посмотрят по сторонам! Что они увидят — мрак, умерших от холода и голода своих детей и стариков, разрушенную и разворованную страну", — отметил экс-депутат.

Также он отметил, что увидят они "разжиревшего" Зеленского, который превратился в долларового миллиардера, пока украинцы за него умирали.

У людей появится лишь один вопрос: почему ты это всё допустил и что сделал для того, чтоб это не произошло, спрашивает Кива.

"Зеленский пойдёт на любые провокации только, чтобы война продолжалась! Смерть людей для Зеленского теперь — жизнь!" — подытожил бывший депутат Рады.