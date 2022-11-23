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Эксперт Баранец призвал изменить стратегию спецоперации ВС РФ на Украине

Силовые структуры

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец заявил, что специальная военная операция (СВО) российской армии на Украине будет бессмысленной до тех пор, пока западные страны не перестанут накачивать Киев оружием. Он сравнил эту ситуацию с бассейном, в который затекает 100 литров воды, но вытекает 200.

По мнению эксперта, фраза "мы ещё не начинали по-настоящему" уже вызывает насмешки, поэтому стратегию СВО следует кардинально изменить.

"Зачем мы тогда начинали, выставляя против почти 500-тысячного войска 180 тысяч наших солдат и офицеров? Народ этого не понимает. А мы сейчас бравадничаем: "Мы ещё не начинали", — указал Баранец в эфире "ЗА Правду".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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