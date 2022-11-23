Дандыкин: ВС РФ отменили "зимние каникулы" в спецоперации для ВС Украины

Массированные удары по критической инфраструктуре Украины делают своё дело. Подвоз боеприпасов ВСУ затрудняется. Кроме того, после летних контрнаступлений украинская армия порядком истощена, поэтому Киев надеялся на некоторую передышку на линии боевого соприкосновения в зоне СВО в зимний период. Об этом заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Но российские войска отменяют "зимние каникулы" ВСУ, ведь за счёт мобилизации подразделения ВС РФ пополнились новыми силами.

"Враг рассчитывает отсидеться зимой, чтобы набраться сил. Сейчас возможности киевского режима для наступательных действий исчерпаны", — отметил Дандыкин в эфире "Радио 1".

На данный момент ВС России должны делать всё возможное, чтобы отодвинуть противника как можно дальше от ДНР и ЛНР, чтобы обстрелы мирного населения наконец прекратились, заключил эксперт.