Леонков проинформировал, что погодные условия влияют на ход боевых действий СВО

В районах Гуляй-Поля и Угледара противник концентрирует свои войска. Однако крупных движений в зоне спецоперации на Украине на данный момент нет. Об этом сообщает военный аналитик Алексей Леонков.

"Накопление войск также происходит в населённых пунктах под Северском. Во многих поселках жителей уже нет, живым щитом не прикроешься, но всё равно скрытая концентрация там идёт с тем, чтобы потом воспользоваться моментом, когда улучшатся погодные условия и станет возможным перебрасывать войска не только по железным и шоссейным дорогам, но и по полям, провести очередной "наступ", которого от Украины активно добиваются их хозяева", — информирует эксперт в разговоре с "МК".

ВС России обнаруживают эти скопления ВСУ и наносят по ним удары. Новые военнослужащие прибывают в зону СВО, позиционные бои помогают мобилизованным войти в курс дела, говорит Леонков.

Накопление резервов в виде личного состава, техники и вооружения поможет начать зимнюю кампанию, которую готовит ВС РФ, информирует аналитик. Запад уже выдвигает версии, на каких направлениях российская армия пойдёт в генеральное наступление, понимая, что оно будет

"Такие мероприятия проводятся скрытно. Противник не должен догадываться, где будет направление нашего главного удара. <…> Понятно, что линия боевого соприкосновения сейчас большая, и где мы будем наступать — это решит наш штаб спецоперации", — заключил Леонков.