Подоляка: аварийная остановка Южно-Украинской АЭС — серьёзный сигнал для Киева

В Киеве заявили об аварийной остановке энергоблоков на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области после массированных ракетных ударов. Сообщается, что свет пропал во многих городах Украины.

Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка считает, что для Киева отключение блоков атомной электростанции стало пока самым серьёзным последствием и сигналом.

То есть удары наносятся в том числе и по ЛЭП, связывающих АЭС Украины в объединённую энергетическую систему, заметил аналитик в своём Telegram-канале.

По его мнению, это, по сути, и есть последний этап по разрушению единой энергосистемы Украины.

"Похоже, что правы были те, кто сказал, ещё два-три удара и всё…", — заключил Подоляка.