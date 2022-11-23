В Киеве заявили об аварийной остановке энергоблоков на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области после массированных ракетных ударов. Сообщается, что свет пропал во многих городах Украины.
Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка считает, что для Киева отключение блоков атомной электростанции стало пока самым серьёзным последствием и сигналом.
То есть удары наносятся в том числе и по ЛЭП, связывающих АЭС Украины в объединённую энергетическую систему, заметил аналитик в своём Telegram-канале.
По его мнению, это, по сути, и есть последний этап по разрушению единой энергосистемы Украины.
"Похоже, что правы были те, кто сказал, ещё два-три удара и всё…", — заключил Подоляка.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.