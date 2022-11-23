Мэр Киева Кличко сообщил об ударе по инфраструктурному объекту города

ВС РФ вновь наносят масштабные ракетные удары по территории Украины. Военкоры "Русской весны" сообщили о мощном взрыве в Киеве, после которого в ряде районов города пропала вода и начались перебои с электричеством.

Информацию о взрыве в столице Украины подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - написал он в своём Telegram-канале.