ВС РФ вновь наносят масштабные ракетные удары по территории Украины. Военкоры "Русской весны" сообщили о мощном взрыве в Киеве, после которого в ряде районов города пропала вода и начались перебои с электричеством.
Информацию о взрыве в столице Украины подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - написал он в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.