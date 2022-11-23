Cпецпоручений для поиска тех, кто участвовал в расстреле военных РФ, не нужно

Cпециальных поручений, чтобы разыскать тех, кто участвовал в расстреле российских военнопленных, не нужно.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что ответственные органы всё "понимают сами".

Успешное завершение специальной военной операции сомнений не вызывает, позже отметил Песков. Также по его словам, Путин информировал участников саммита ОДКБ о том, что происходит в рамках СВО, а общение было в разных форматах.