Cпециальных поручений, чтобы разыскать тех, кто участвовал в расстреле российских военнопленных, не нужно.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что ответственные органы всё "понимают сами".
Успешное завершение специальной военной операции сомнений не вызывает, позже отметил Песков. Также по его словам, Путин информировал участников саммита ОДКБ о том, что происходит в рамках СВО, а общение было в разных форматах.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.