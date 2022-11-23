Вторая партия ракет Вооружённых сил России летит в сторону столицы Украины — Киева.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Также сообщается о многочисленных взрывах в Киеве и области
"Уже привычная картина в небе над Украиной — X-101 уверенно следует к заданной цели", — сообщает ведущий Первого канала.
После прилёта в Киеве поднимается густой дым. На левом берегу Днепра уже нет воды и начались перебои с электричеством.
Позже он сообщил, что очередная серия взрывов слышна в Кременчугском районе Полтавской области.
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