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Politico: запасы вооружений Запада неумолимо истощаются из-за Украины

Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что из-за военной помощи Украине западные чиновники вынуждены тратить запасы боеприпасов для артиллерии.

Politico: запасы вооружений Запада неумолимо истощаются из-за Украины

По данным Politico, ВСУ совершают пять-шесть тысяч залпов по позициями Вооружённых сил Российской Федерации на юге. Власти на Западе стараются ускорить покупку и производство оружия, добавили в СМИ.

При этом в издании подчеркнули, что запасы поддерживающих Киев стран "неумолимо" истощаются. Одна из важнейших задач Запада — расширить производство противотанкового оружия и средств противовоздушной обороны, сообщили журналисты.

Как сказали источники СМИ, в ходе беседы в Брюсселе представители военно-политического блока НАТО усомнились в способности военных корпораций быстро восполнять запасы оружия.

Ранее экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо назвал военную помощь Украине безумием. По словам политика, чиновники таким образом разрушают армию своей страны.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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