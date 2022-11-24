Politico: запасы вооружений Запада неумолимо истощаются из-за Украины

Американские журналисты заявили, что из-за военной помощи Украине западные чиновники вынуждены тратить запасы боеприпасов для артиллерии.

По данным Politico, ВСУ совершают пять-шесть тысяч залпов по позициями Вооружённых сил Российской Федерации на юге. Власти на Западе стараются ускорить покупку и производство оружия, добавили в СМИ.

При этом в издании подчеркнули, что запасы поддерживающих Киев стран "неумолимо" истощаются. Одна из важнейших задач Запада — расширить производство противотанкового оружия и средств противовоздушной обороны, сообщили журналисты.

Как сказали источники СМИ, в ходе беседы в Брюсселе представители военно-политического блока НАТО усомнились в способности военных корпораций быстро восполнять запасы оружия.

Ранее экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо назвал военную помощь Украине безумием. По словам политика, чиновники таким образом разрушают армию своей страны.