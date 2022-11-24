Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ по трём направлениям в ДНР

Военные российской армии продолжают продвижение по нескольким направлениям в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, есть продвижения по фронтам на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях.

Однако то расстояние, на котором находятся сейчас вооружённые силы Украины (ВСУ), позволяет пока им вести обстрелы городов, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой. И, к сожалению, говорить о снижении количества обстрелов не приходится, констатировал Пушилин.

Ранее источник сообщил, что в ДНР сформирован батальон из пленных украинских военных, перешедших на сторону республики.