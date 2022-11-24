Военные российской армии продолжают продвижение по нескольким направлениям в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, есть продвижения по фронтам на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях.
Однако то расстояние, на котором находятся сейчас вооружённые силы Украины (ВСУ), позволяет пока им вести обстрелы городов, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой. И, к сожалению, говорить о снижении количества обстрелов не приходится, констатировал Пушилин.
Ранее источник сообщил, что в ДНР сформирован батальон из пленных украинских военных, перешедших на сторону республики.
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