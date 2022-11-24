Ракетный комплекс "Сармат" запущен в серийное производство

Ракетный комплекс "Сармат" запущен в серийное производство, сообщил Владимир Дегтярь, глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева.

По его словам, в ближайшие 40-50 лет этот комплекс будет надёжно защищать Россию от внешних угроз.

Что нужно знать о новейшей межконтинентальной баллистической ракете "Сармат"

Во-первых, это самая мощная межконтинентальная ракета в мире, которая превосходит американскую по всем характеристикам:

по дальности в 1,5 раз.

по количеству боевых блоков в 3 раза.

по стартовой массе в 6,5 раз.

по суммарной мощности ядерных зарядов в 7 раз.

по боевой нагрузке в 9 раз.

Во-вторых, "Сармат" имеет гиперзвуковые блоки "Авангард", а "Minuteman III" гиперзвуковых блоков не имеет.

В-третьих, "Сармат" также может наносить высокоточный неядерный удар, при котором кинетическая энергия создаст разрушения как при ядерном взрыве, но без радиации.

В-четвертых, "Сармат" будет иметь шахтное и мобильное базирование, а "Minuteman III" имеет только шахтное базирование.

В-пятых, "Сармат" новейшая ракета, принятая на вооружение в 2022 году, а "Minuteman III" был принят на вооружение 50 лет назад.