Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка
В Крымске мужчина устроил стрельбу из прикрытой полотенцем винтовки
Литовкин: ЗРК Patriot на Украине будут бессильны против ракет РФ
Представитель ГУР Юсов прогнозирует следующий удар ВС РФ по Украине через неделю
Офис Зеленского сообщил о возобновлении подачи электричества по всей Украине
Под Харьковом ВС РФ ликвидировали наёмника ВСУ из США Джеймса Грегга
Горсовет присвоил Борису Джонсону звание почётного гражданина Киева
Диетолог Гинзбург дал советы по питанию во время анемии
Кремль: Путин наградил Пегова орденом Мужества

Ракетный комплекс "Сармат" запущен в серийное производство

Силовые структуры » Министерство обороны

Ракетный комплекс "Сармат" запущен в серийное производство, сообщил Владимир Дегтярь, глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева.

Ракетный комплекс "Сармат" запущен в серийное производство

По его словам, в ближайшие 40-50 лет этот комплекс будет надёжно защищать Россию от внешних угроз.

Что нужно знать о новейшей межконтинентальной баллистической ракете "Сармат"

Во-первых, это самая мощная межконтинентальная ракета в мире, которая превосходит американскую по всем характеристикам:

  • по дальности в 1,5 раз.
  • по количеству боевых блоков в 3 раза.
  • по стартовой массе в 6,5 раз.
  • по суммарной мощности ядерных зарядов в 7 раз.
  • по боевой нагрузке в 9 раз.

Во-вторых, "Сармат" имеет гиперзвуковые блоки "Авангард", а "Minuteman III" гиперзвуковых блоков не имеет.

В-третьих, "Сармат" также может наносить высокоточный неядерный удар, при котором кинетическая энергия создаст разрушения как при ядерном взрыве, но без радиации.

В-четвертых, "Сармат" будет иметь шахтное и мобильное базирование, а "Minuteman III" имеет только шахтное базирование.

В-пятых, "Сармат" новейшая ракета, принятая на вооружение в 2022 году, а "Minuteman III" был принят на вооружение 50 лет назад.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Десант НАТО готовится занять Одессу
Путин не даст Армении выйти из ОДКБ Любовь Степушова Бисмарк хорошо знал о силе России и сделал Германию великой Сергей Лебедев Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Последние материалы
Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка
В Крымске мужчина устроил стрельбу из прикрытой полотенцем винтовки
Деревня Кострома приглашает в гости
Попадая в неведомость мира живых
Литовкин: ЗРК Patriot на Украине будут бессильны против ракет РФ
Представитель ГУР Юсов прогнозирует следующий удар ВС РФ по Украине через неделю
Офис Зеленского сообщил о возобновлении подачи электричества по всей Украине
Под Харьковом ВС РФ ликвидировали наёмника ВСУ из США Джеймса Грегга
Горсовет присвоил Борису Джонсону звание почётного гражданина Киева
Диетолог Гинзбург дал советы по питанию во время анемии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников