Ракетный комплекс "Сармат" запущен в серийное производство, сообщил Владимир Дегтярь, глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева.
По его словам, в ближайшие 40-50 лет этот комплекс будет надёжно защищать Россию от внешних угроз.
Что нужно знать о новейшей межконтинентальной баллистической ракете "Сармат"
Во-первых, это самая мощная межконтинентальная ракета в мире, которая превосходит американскую по всем характеристикам:
Во-вторых, "Сармат" имеет гиперзвуковые блоки "Авангард", а "Minuteman III" гиперзвуковых блоков не имеет.
В-третьих, "Сармат" также может наносить высокоточный неядерный удар, при котором кинетическая энергия создаст разрушения как при ядерном взрыве, но без радиации.
В-четвертых, "Сармат" будет иметь шахтное и мобильное базирование, а "Minuteman III" имеет только шахтное базирование.
В-пятых, "Сармат" новейшая ракета, принятая на вооружение в 2022 году, а "Minuteman III" был принят на вооружение 50 лет назад.
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