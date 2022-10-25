Baijiahao: один звонок Путина парализует половину территории США

Аналитики китайского издания Baijiahao утверждают, что российский президент может одним телефонным звонком парализовать половину территории Соединённых Штатов.

Эксперты напомнили недавнее заявление Владимира Путина о том, что ракетный комплекс "Сармат" — сильнейшее на сегодняшний день стратегическое оружие — до конца текущего года будет развернут в войсках.

Это взволновало всю мировую общественность, особенно страны Запада. Произошло это потому, что "Сармат" является сильнейшим стратегическим оружием в мире.

"Российский "Сармат", который заменит комплексы межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (их ещё на Западе называют "Сатаной"), способен одним залпом стереть с лица земли половину территории США, — пишут авторы Baijiahao. — Вероятно, "Сармат” будет использован в случае необходимости, как оружие контрудара. Есть возникнет угроза территориям России".

Китайские военные эксперты отмечают, что новый комплекс способен нести более 10 ядерных боеголовок, то есть может поражать "за раз" несколько целей, разрушать мегаполисы. Но главное — американские системы ПРО "Сармату" не помеха:

"Вот и получается, что Путину достаточно сделать один телефонный звонок в Минобороны и приказать запустить "Сармат", после чего половина Америки будет парализована", — резюмирует Baijiahao.