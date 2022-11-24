МК: Пухов проинформировал, что войска ВС РФ надо снабжать БПЛА класса MALE

Пилотируемая авиация РФ выполняет задачи стратегических беспилотников, так как на данный момент с их производством есть определённые трудности, сообщил член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов на брифинге в пресс-центре "МК" Руслан Пухов.

Он рассказал, что БПЛА условно делятся на малые, класса MALE (Medium-altitude long-endurance) и стратегические. Последних у ВС РФ нет, с сожалением отметил Пухов. Однако у российской армии имеются тактические беспилотники, которые необходимо модернизировать, отметил он.

"В России несколько фирм, которые производят очень хорошие беспилотники. Однако для того, чтобы сейчас решить целый ряд задач, нужно чтобы беспилотник был большим по размеру, мог нести полезную нагрузку: элементы слежения, ударную нагрузку, радар или ретранслятор. У нас есть некоторое количество беспилотников класса MALE. Но когда началась СВО, де-факто их серийное производство ещё не было развернуто. Они прошли испытания и хорошо себя зарекомендовали, но ими не были насыщены войска", — сообщил Пухов.