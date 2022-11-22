Коротченко: БПЛА "Ланцет" остановят обстрелы ВСУ Запорожской АЭС и Донбасса

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" хорошо зарекомендовали себя во время спецоперации на Украине. Именно они помогут остановить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и обстрелы Донбасса, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"На Запорожской АЭС нужно развертывать группировку сил, подразделений, которые могут использовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", и в круглосуточном режиме отслеживать и уничтожать артиллеристов ВСУ, которые ведут обстрелы. <…> Это лучший способ избежать масштабного радиационного инцидента, а Зеленский хочет, чтобы это произошло", — высказался эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Апелляции к Папе Римскому и в ООН ни к чему не приведут. Последняя и вовсе поддерживает интересы США и надеяться на неё не стоит, уверен Коротченко. Поэтому России нужно самостоятельно принимать меры к тем, кто обстреливает Донбасс и Запорожскую АЭС.