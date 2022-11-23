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Рожин заявил, что сегодня наступил кумулятивный эффект от ударов по Украине

Силовые структуры

Сегодня российская армия ударила серией ударов по энергосистеме Украины. Киев остался без воды и частично без света, взрывы также прогремели в Винницкой и Львовской областях. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал ситуацию, констатировав, что энергетическая система Незалежной "посыпалась".

Рожин заявил, что сегодня наступил кумулятивный эффект от ударов по Украине

"Можно констатировать, что сегодня наступил тот самый кумулятивный эффект ударов, о котором большевики говорили с 10 октября — несколько волн ударов последовательно выводили из строя элементы энергосистемы Украины, которая в практически неизменном виде существовала со времен распада СССР", — сообщает Рожин.

ВС России продолжат последовательно и методично выводить из строя энергосистему Украины, уничтожая объекты и на остальной части страны, заключил эксперт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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