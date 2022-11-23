Сегодня российская армия ударила серией ударов по энергосистеме Украины. Киев остался без воды и частично без света, взрывы также прогремели в Винницкой и Львовской областях. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал ситуацию, констатировав, что энергетическая система Незалежной "посыпалась".
"Можно констатировать, что сегодня наступил тот самый кумулятивный эффект ударов, о котором большевики говорили с 10 октября — несколько волн ударов последовательно выводили из строя элементы энергосистемы Украины, которая в практически неизменном виде существовала со времен распада СССР", — сообщает Рожин.
ВС России продолжат последовательно и методично выводить из строя энергосистему Украины, уничтожая объекты и на остальной части страны, заключил эксперт.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.