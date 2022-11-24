Генштаб ВСУ: военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ

Вчера российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине. Сегодня были взрывы в Кривом Роге, Славянске, Краматорске и Херсоне. Власти Киева задумались об экономическом коллапсе.

"По нашим расчётам, в случае, если "блэкауты" будут продолжаться следующие несколько недель, ВВП Украины снизится на 39%," — отметили в правительстве Шмыгаля.

ВСУ размещают в Херсоне ударные системы, которые ведут огонь по левобережным населённым пунктам, находящимся под контролем российских войск, сообщает "Военное обозрение".

На линии фронта от Купянска до Кременной попытки ВСУ прорыва обороны ВС РФ оказываются неудачными. Стороны ведут обмен артиллерийскими ударами.

Возле Спорного артиллерия и авиация России выбили скопления противника и сосредоточились на укрепрайонах ВСУ. Под Донецком ВС РФ наступают на Невельское, взламывая опорные пункты на подступах к данному населённому пункту.

На южном фланге ВСУ пытаются вернуть Павловку, неся крупные потери и скатываясь на прежние позиции.

В целом активность украинской армии снижается. Это связано как повреждением логистической системы, так и постоянных дождей. Военные ВСУ жалуются на подтопленные окопы. Затопленные на две трети водой, солдатам Украины крайне сложно обороняться. Десятки военных остались на этих позициях, не сумев покинуть их из-за обвала размокшего грунта.